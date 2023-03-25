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2 часа назад

Пенсионерам утвердили разовую выплату 15 000 рублей в апреле

РИА "ФедералПресс"

В следующем месяце некоторые российские пенсионеры получат единовременные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам утвердили разовую выплату 15 000 рублей в апреле
Фото: ТАССТАСС

«Решение о выплате средств уже принято федеральными и региональными властями», – сказал Власов.

Речь идет о единовременных выплатах ко Дню Победы. Претендовать на деньги могут разные категории пенсионеров, которые имеют отношения к событиям Великой Отечественной войны.

Так, на федеральном уровне всем ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей. Дополнительные деньги выплатят пенсионерам во многих российских регионах. Например, во Владимирской области по 10 тысяч рублей из областного бюджета получат участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Аналогичные меры поддержки утверждены в ХМАО, Томской, Иркутской, Тюменской и других областях.

При этом максимальный размер выплат принят в Москве. Жители столицы, которые относятся к категории узников концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла получат по 15 тысяч рублей. По 25 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам войны, участникам строительства обороны под Москвой, обладателям наград за оборону Москвы и Ленинграда. Деньги придут пенсионерам в течение апреля, сообщает портал Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что некоторым пенсионерам в апреле придут две пенсии.

Личный счет,Сергей Власов,
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