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В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров

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В Новосибирской области за 2022 год появилось восемь новых миллиардеров с декларированным доходом. Об этом сообщает УФНС России по региону Ирину Демиденко.

В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров
© ТАСС

По информации ведомства, доходы физических лиц были получены от сделок с продажей ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций.

Таким образом, количество миллиардеров, проживающих в области, выросло с 19 до 27 человек за последний год.

«С декларированным доходом свыше 1 миллиона рублей количество плательщиков увеличилось с 35 тысяч до 44 тысяч, или на 24 процента», — отметила Демиденко.

Большинство миллионеров проживают в Центральном районе Новосибирска, указала представитель ведомства. 2,8 миллиарда рублей, продекларированных бизнесменами, направят в бюджеты различных уровней.

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