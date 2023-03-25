В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров

В Новосибирской области за 2022 год появилось восемь новых миллиардеров с декларированным доходом. Об этом сообщает УФНС России по региону Ирину Демиденко.
По информации ведомства, доходы физических лиц были получены от сделок с продажей ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций.
Таким образом, количество миллиардеров, проживающих в области, выросло с 19 до 27 человек за последний год.
«С декларированным доходом свыше 1 миллиона рублей количество плательщиков увеличилось с 35 тысяч до 44 тысяч, или на 24 процента», — отметила Демиденко.
Большинство миллионеров проживают в Центральном районе Новосибирска, указала представитель ведомства. 2,8 миллиарда рублей, продекларированных бизнесменами, направят в бюджеты различных уровней.