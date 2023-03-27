Прогоревшим на бирже предложили возмещать 1,4 млн рублей

В случае банкротства профессионального участника фондового рынка, владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, которые держали у него средства, должны будут возместить ущерб в размере 1,4 млн руб. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий законопроект планируют доработать до конца апреля ко второму чтению.