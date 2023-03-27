Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Составлен рейтинг регионов России по уровню зарплат в провинции. Исследование проводило агентство РИА Новости.

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В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Наименьшие показатели у Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, в рейтинг не включались.

В феврале стало известно, что среди наиболее высокооплачиваемых вакансий в России оказались разработчики программного обеспечения (ПО), менеджеры и врачи. При этом самое лучшее предложение найдено в Москве — 344 тысячи рублей в месяц предлагают соискателю на руководителя по федеральным закупкам.