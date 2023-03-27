Стоит ли увольняться перед майскими праздниками

В мае в России ожидаются продолжительные выходные. Многие могут запланировать увольнение перед праздниками. Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин поделился с «Известиями», выгодно ли уходить с работы именно в данный период.

Работающие россияне сначала будут отдыхать три дня — с 29 апреля по 1 мая, потом — четыре (с 6 — 9 мая). В общей сложности в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

Собеседник издания пояснил, что россиянам не стоит выбирать для увольнения месяц, в котором мало рабочих дней. При этом, по его словам, о мае 2023 года нельзя говорить однозначно, так как разница в рабочих днях и часах с другими месяцами не будет очень большой.

В мае невыгодно уходить с работы в связи с дополнительными выходными, влияющими на стоимость рабочего времени. Отработав меньше времени, можно получить обычную заработную плату. Вместе с тем разница в стоимости рабочего дня не будет существенной из-за общего количества рабочих дней, указал собеседник.

Следовательно, как уточнил он, россияне сами должны принимать решение, увольняться в преддверии праздников или нет.