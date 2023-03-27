Детские пособия в апреле: кто сможет получить больше

Портал Life рассказал, что россияне, которые в апреле 2023-го будут переоформлять детские пособия, назначенные год назад, смогут получать больше. Размер пособия для них может достигать примерно 17 тысяч рублей.

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Речь идет о пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое назначается беременным женщинам и людям с детьми до 17 лет. Единое пособие запускают с 1 апреля вместо пособий на детей от трех до семи лет и детей от восьми до семнадцати. Первые выплаты придут семьям в мае - сразу за два месяца.

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Заявление на пособие можно будет подать в электронном виде через Госуслуги или лично обратиться в органы соцобеспечения. Назначать пособие будут на 12 месяцев. Деньги зачислят на привязанные к картам «Мир» банковские счета.

Пособие полагается, если доход на каждого члена семьи не выше ПМ в регионе, где живет семья.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что первый вариант пособия составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка.

Пособие может достигать и 75 процентов от детского прожиточного минимума, если 50-процентной доплаты не хватает, чтобы поднять доход семьи выше ПМ на человека. Если для этой цели не хватит и пособия в 75 процентов, будет назначена выплата в сто процентов от детского ПМ.

«Если, к примеру, в семье за 2022 год уменьшился доход, а ей выплата была ранее назначена в размере 50 процентов, то в 2023 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или ста процентов», - подчеркнула Красовская.

В Подмосковье пособие в 50 процентов от ПМ будет составлять 8379,5 рубля, 75-процентное пособие будет равняться 12 569,25 рубля, а стопроцентное - 16 759 рублям. В Санкт-Петербурге показатели будут такими - 7320,5, 10 980,75 и 14 641 рубль, а в Нижегородской области - 6554, 9831 и 13 108 рублей.

Красовская добавила, что с 1 апреля могут вырасти и выплаты переехавшим в новый регион семьям - если по новому месту жительства прожиточный минимум выше.