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Установку умных счетчиков хотят включить в тарифы ЖКХ

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Расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла будут включены в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в правительство.

Ведомство детально прорабатывало данный вопрос. Им были представлены предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявил осведомленный источник издания.

В России с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ

По словам собеседника, внедрение умных приборов учета стоит рассматривать «после предварительного тщательного анализа тарифных последствий».

Устанавливать приборы должны будут ресурсоснабжающие организации (РСО), если они выступают исполнителем услуги, считает Минстрой. Ведомство указывает на необходимость закрепить «в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учета в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета».

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая не прогнозирует существенного роста тарифов на ЖКУ, поскольку переход будет не одномоментным, а постепенным. Она отметила, что у граждан будет возможность экономить на холодной и горячей воде.

Ранее компания «Мосэнергосбыт» напомнила о том, что у жителей столицы есть возможность заменить электросчетчики без какой-либо платы. Бесплатно могут заменить приборы, которые вышли из строя, а также счетчики, у которых истек межповерочный интервал.

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