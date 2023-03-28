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Названы шесть минусов кредитных карт

Несмотря на то, что кредитные карты удобны в использовании, у них все же есть «подводные камни», о которых следует знать. В Роскачестве рассказали «Вечерней Москве», на что стоит обратить внимание.

Названы шесть минусов кредитных карт
© globallookpress.com

Одним из минусов таких карт является отсутствие жесткого периода сроков погашения, отметили в ведомстве.

«Даже если грейс будет просрочен, картой все равно можно будет воспользоваться, пока не закончится ее лимит», - говорится в публикации.

Так, клиенты банка могут пополнять карту для восстановления ограничения доступных денег. За счет этого создается иллюзия того, что задолженность погашена и деньги можно снова тратить. Однако в действительности возврат средств идет только на начисленные проценты, а размер долга остается прежним.

Высокие проценты по кредитным картам являются еще одним минусом, заявили в Роскачестве. При просрочке по кредитной карте банки требуют выплатить минимальный ежемесячный платеж.

Кроме того, банками может списываться ежемесячная комиссия за кредитную карту, даже если человек ей не пользовался.

Также банки могут прибегать к введению дополнительных комиссий за снятие наличных средств и переводы. В ряде случаев это могут быть и повышенные проценты. Следовательно, из-за снятия небольшой суммы в банкомате может образоваться задолженность.

Еще один минус – увеличение кредитного лимита для тех, кто не имеет просрочек.

«Это может повлечь еще большие траты для пользователя кредитки, если он не умеет грамотно распоряжаться своими финансами», - говорится в заметке.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на рассмотрение в Госдуму внесен проект, который обязывает кредиторов уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о том, что на их имя оформлен договор кредита или займа.

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