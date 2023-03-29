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1 час назад

Россияне получат от государства до 36 тыс. руб. в год по новой программе сбережений

Газета.Ruиещё 6

Раскрыты принципы софинансирования накоплений населения из бюджета в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Как пишет РБК, они были представлены на заседании Общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова.

Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений
Фото: ShutterstockShutterstock

Предполагается, что участник программы сможет получить до 36 тыс. руб. в год в качестве софинансирования от государства. Конкретный коэффициент поддержки будет зависеть от дохода гражданина. Участники разделены на три категории, для каждой из которых будет действовать собственная формула. Если у человека среднемесячный доход до 80 тыс. руб, то формула будет: 1 руб. государства на 1 руб. гражданина. Для получения максимального размера поддержки гражданам с доходами до 80 тыс. руб. нужно будет внести в программу 36 тыс. руб. в год, тогда государство удвоит эту сумму. Если среднемесячный доход в размере 80–150 тыс. руб, то формула будет следующей: на 2 руб. гражданина -1 руб. государства.

Чтобы получить максимальный объем софинансирования, за год они должны будут вложить 72 тыс. руб. в программу долгосрочных сбережений. При доходе выше 150 тыс. руб. в месяц, формула будет следующая: на 4 руб. гражданина – 1 рубль государства. Чтобы получить со стороны государства поддержку в размере 36 тыс. руб., им придетсянаправить на долгосрочные накопления от 144 тыс. руб. в год. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил российскому правительству с апреля 2023 года запустить программу стимулирования притока сбережений россиян. Президент отметил, что необходимо стимулировать приток инвестиций в российскую экономику от долгосрочных сбережений граждан страны.

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