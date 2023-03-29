Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений

Предполагается, что участник программы сможет получить до 36 тыс. руб. в год в качестве софинансирования от государства. Конкретный коэффициент поддержки будет зависеть от дохода гражданина. Участники разделены на три категории, для каждой из которых будет действовать собственная формула. Если у человека среднемесячный доход до 80 тыс. руб, то формула будет: 1 руб. государства на 1 руб. гражданина. Для получения максимального размера поддержки гражданам с доходами до 80 тыс. руб. нужно будет внести в программу 36 тыс. руб. в год, тогда государство удвоит эту сумму. Если среднемесячный доход в размере 80–150 тыс. руб, то формула будет следующей: на 2 руб. гражданина -1 руб. государства.