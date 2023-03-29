На какие валюты россияне могут обменять рубли в Турции

Россияне, находящиеся в Турции, могут обменять рубли на любую валюту, заявила старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева, передает агентство «Прайм».
По ее словам, товарооборот между этой страной и Россией частично осуществляется в национальных валютах.
Российские туристы могут обменять валюту своего государства даже на «токсичную» валюту, отметила эксперт.
«Как и совершать переводы "туда-сюда" по каналам, например, "Золотой короны"», — указала она.
Вместе с тем специалист отметила, что турецкий банковский сектор не хочет подпасть под вторичные санкции западных стран. Имамкулиева напомнила о ситуации с картами российской платежной системы «Мир». Она обратила внимание на то, что раньше они использовались в Турции, однако турецкие государственные и частные банки отказались от этих карт. При этом вопрос пока не решается, указала эксперт.
Ранее в TourDom.ru сообщили, что у российских туристов, приехавших в Турцию, есть возможность получить моментальные неименные карты трех крупных банков. Речь идет о таких кредитных организациях, как Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. В каждом из них россияне смогут оформить MasterCard или Visa. Такие карты можно использовать только для оплаты покупок в Турции, отмечал портал.