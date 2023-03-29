На какие валюты россияне могут обменять рубли в Турции

Россияне, находящиеся в Турции, могут обменять рубли на любую валюту, заявила старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева, передает агентство «Прайм».

По ее словам, товарооборот между этой страной и Россией частично осуществляется в национальных валютах.

Российские туристы могут обменять валюту своего государства даже на «токсичную» валюту, отметила эксперт.

«Как и совершать переводы "туда-сюда" по каналам, например, "Золотой короны"», — указала она.

Вместе с тем специалист отметила, что турецкий банковский сектор не хочет подпасть под вторичные санкции западных стран. Имамкулиева напомнила о ситуации с картами российской платежной системы «Мир». Она обратила внимание на то, что раньше они использовались в Турции, однако турецкие государственные и частные банки отказались от этих карт. При этом вопрос пока не решается, указала эксперт.