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18 минут назад

На какие валюты россияне могут обменять рубли в Турции

Лера Букина

Россияне, находящиеся в Турции, могут обменять рубли на любую валюту, заявила старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева, передает агентство «Прайм».

На какие валюты россияне могут обменять рубли в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, товарооборот между этой страной и Россией частично осуществляется в национальных валютах.

Российские туристы могут обменять валюту своего государства даже на «токсичную» валюту, отметила эксперт.

«Как и совершать переводы "туда-сюда" по каналам, например, "Золотой короны"», — указала она.

Вместе с тем специалист отметила, что турецкий банковский сектор не хочет подпасть под вторичные санкции западных стран. Имамкулиева напомнила о ситуации с картами российской платежной системы «Мир». Она обратила внимание на то, что раньше они использовались в Турции, однако турецкие государственные и частные банки отказались от этих карт. При этом вопрос пока не решается, указала эксперт.

Ранее в TourDom.ru сообщили, что у российских туристов, приехавших в Турцию, есть возможность получить моментальные неименные карты трех крупных банков. Речь идет о таких кредитных организациях, как Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. В каждом из них россияне смогут оформить MasterCard или Visa. Такие карты можно использовать только для оплаты покупок в Турции, отмечал портал.

Личный счет,Visa,ВШЭ,
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