Дополнительная пенсия: кто может получить прибавку

Не все осведомлены о возможности получить вторую пенсию или заметную прибавку. В ряде случаев выплата составляет более 10 тысяч рублей. Life разбирался, кто может на нее претендовать.

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Как отмечает информационный портал, часто социальные пенсии получают женщины, которым не хватило трудового стажа для того, чтобы оформить страховую пенсию. Право на заслуженный отдых тут возникает позднее.

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«Пенсионный возраст для получения такой выплаты на пять лет выше. В 2028 году закончится переходный период. С тех пор выплачивать страховую пенсию женщинам будут с 60 лет, а мужчинам — с 65. Социальные пенсии будут назначать женщинам с 65 лет, а мужчинам — с 70», — отмечается в публикации.

Также на социальные пенсии могут претендовать мужчины, которым не удалось заработать нужный стаж.

Кроме того, автор заметки отмечает, что в России предусмотрена возможность получать пенсию умершего супруга. Если сумма его выплат была больше, вдова имеет право перейти на его пенсию. Вместе с тем важно узнать, из каких надбавок сложилась повышенная пенсия. Переход на пенсию супруга предполагает отказ от своей пенсии и от некоторых сопутствующих льгот. Однако специалисты отмечают, что для получателей социальных пенсий переход как раз обычно бывает очень выгодным. Разница может составить от 10 тыс. рублей и больше.

Кроме того, многие не знают, что в стране можно получать выплаты к пенсиям, если на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. В такой ситуации гражданину увеличивают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Прибавка может учитывать не более трех нетрудоспособных иждивенцев.

Эксперты пояснили, что сумма фиксированной выплаты на 2023 год достигает 7567,33 рубля. Следовательно, пенсионеру на одного иждивенца могут направлять 2522,44 рубля.