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Россиянам напомнили о возможности получать выплату из маткапитала

В России вступил в силу новый порядок, который предусматривает возможность получить денежную выплату из маткапитала на любого по счету ребенка до трех лет. Life узнал все подробности.

До текущего года в стране можно было тратить федеральный материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию для матери, товары для детей с инвалидностью или выплату на второго ребенка.

Однако сейчас россиянам могут перечислять «живые» деньги маткапитала. Выплаты из средств материнского капитала граждане могли получать и раньше, но их можно было оформить только при рождении второго ребенка.

Отмечается, что, согласно новым мерам, выплату могут перечислять на любого ребенка до трех лет. Если в семье несколько детей, не достигших этого возраста, то деньги будут направлять на каждого ребенка.

«При этом выплата из средств маткапитала не отменяет возможность получения единого пособия», - напоминает автор заметки.

Для подачи заявления на выплату требуется соблюдения ряда условий. Прежде всего, родители и ребенок должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории РФ. Кроме того, необходимо иметь право на федеральный маткапитал. При этом важно, чтобы он был не потрачен. Третье условие - среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе проживания.

Законом установлено, что выплата из маткапитала должна составлять не менее 100% от детского прожиточного минимума в регионе. В этой связи у каждого региона свой размер выплат. В частности, в столице могут направлять по 18 770 руб., в Петербурге — по 14 641 руб., в Мурманской области — по 22 770 руб., на Чукотке — по 34 859 руб.

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