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В России за три года вчетверо вырос спрос на виниловые пластинки

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По итогам 2022 года спрос на виниловые пластинки в России вырос на 51% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Россияне бросились покупать виниловые пластинки
© Unsplash

При этом по сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос почти вчетверо — за три года рост составил 296%, по данным аналитиков. При этом чаще всего винил покупают в Москве и других мегаполисах страны.

Кроме того, число покупок виниловых проигрывателей в 2022 году на 3% превысило показатели 2021 года и на 102% — 2020 года.

Также, уточнили специалисты, в 2022 году россияне тратили на винил в среднем 2,5 тыс. руб. — на 18% больше, чем в 2021 году, и на 36% больше, чем в 2020 году.

Подтвердили популярность винила и на маркетплейсе Ozon.

«Штучные продажи виниловых пластинок на Ozon за январь-февраль 2023 года выросли почти на 50% к аналогичному периоду 2022 года и на 70% к 2021 году», — уточнили в компании.

Ранее российские издатели заявили о падении продаж книг в 2022 году.

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