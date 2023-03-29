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Названа стоимость летнего отдыха в Турции

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Опрошенные РИА Новости туроператоры рассказали, что средняя стоимость отдыха в Турции летом 2023 года составит 195 тысяч рублей. Речь идет о недельных турах на двоих.

Названа стоимость летнего отдыха в Турции
© 123rf.com

В Tez Tour рассказали, что сейчас купить тур на неделю с вылетом в конце июня можно за 94 тысячи рублей (тур на двоих, проживание в четырехзвездочном отеле). Стоимость аналогичных туров с пятизвездочным отелем начинается от 102 тысяч рублей.

Сервис «Слетать.ру» провел исследование и выяснил, что за год цены на отдых в Турции выросли примерно на 30 процентов. По данным сервиса, 70 процентов российских туристов предпочитают пятизвездочные гостиницы Турции, а отели с четырьмя звездами выбирают 19 процентов россиян.

При этом 91 процент российских туристов хочет отдыха по системе «все включено».

В «Веди Групп» рассказали, что раннее бронирование Турции сейчас не так популярно, как до пандемии. В основном россияне покупают путевки за две-три недели до поездки.

«Отели подняли цены, и туристы не спешат оплачивать отдых, ждут спецпредложений», - подтвердили в «Русском Экспрессе».

В «Интуристе» рассказали, что самым востребованным направлением остается Анталья. У клиентов Tez Tour в топ-3 самых популярных курортов Турции входят Белек, Кемер и зона Инжекум в Аланье.

Россиянам назвали стоимость недельного отдыха в Европе в 2023 году

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом 2023 года главными направлениями для отдыха россиян станут РФ и Турция. При этом, по ее данным, спрос на туры по России вырос на 30 процентов, а популярность путевок в Турцию упала на 10-25 процентов.

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