Названа стоимость летнего отдыха в Турции

Опрошенные РИА Новости туроператоры рассказали, что средняя стоимость отдыха в Турции летом 2023 года составит 195 тысяч рублей. Речь идет о недельных турах на двоих.

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В Tez Tour рассказали, что сейчас купить тур на неделю с вылетом в конце июня можно за 94 тысячи рублей (тур на двоих, проживание в четырехзвездочном отеле). Стоимость аналогичных туров с пятизвездочным отелем начинается от 102 тысяч рублей.

Сервис «Слетать.ру» провел исследование и выяснил, что за год цены на отдых в Турции выросли примерно на 30 процентов. По данным сервиса, 70 процентов российских туристов предпочитают пятизвездочные гостиницы Турции, а отели с четырьмя звездами выбирают 19 процентов россиян.

При этом 91 процент российских туристов хочет отдыха по системе «все включено».

В «Веди Групп» рассказали, что раннее бронирование Турции сейчас не так популярно, как до пандемии. В основном россияне покупают путевки за две-три недели до поездки.

«Отели подняли цены, и туристы не спешат оплачивать отдых, ждут спецпредложений», - подтвердили в «Русском Экспрессе».

В «Интуристе» рассказали, что самым востребованным направлением остается Анталья. У клиентов Tez Tour в топ-3 самых популярных курортов Турции входят Белек, Кемер и зона Инжекум в Аланье.