Россиянам сообщили о повышении одного вида социальной выплаты с 1 апреля

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила россиянам о повышении социальной пенсии с 1 апреля. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила, что увеличение выплат ожидается на 3,3 процента.

Фото: ТАСС ТАСС

«Это запланированное повышение, которое предусмотрено бюджетом Российской Федерации. Ранее социальная пенсия уже была проиндексирована 1 июня прошлого года на 10 процентов. Сейчас дополнительная индексация позволит нивелировать инфляцию и сохранить реальные доходы населения, получающего пенсию», — сказала Бессараб.

Депутат объяснила, что социальную пенсию получают люди, которые не смогли сформировать трудовой стаж или накопить пенсионный баллы. Это, как правило, связано с небольшим стажем работы или с тем, что россияне получали заработную плату в конвертах и работали каким-то теневым образом, добавила она.

Также парламентарий отметила, что других индексаций с 1 апреля не ожидается.