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19 минут назад

Россиянам сообщили о повышении одного вида социальной выплаты с 1 апреля

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила россиянам о повышении социальной пенсии с 1 апреля. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила, что увеличение выплат ожидается на 3,3 процента.

Россиянам сообщили о повышении одного вида социальной выплаты с 1 апреля
Фото: ТАССТАСС

«Это запланированное повышение, которое предусмотрено бюджетом Российской Федерации. Ранее социальная пенсия уже была проиндексирована 1 июня прошлого года на 10 процентов. Сейчас дополнительная индексация позволит нивелировать инфляцию и сохранить реальные доходы населения, получающего пенсию», — сказала Бессараб.

Депутат объяснила, что социальную пенсию получают люди, которые не смогли сформировать трудовой стаж или накопить пенсионный баллы. Это, как правило, связано с небольшим стажем работы или с тем, что россияне получали заработную плату в конвертах и работали каким-то теневым образом, добавила она.

Также парламентарий отметила, что других индексаций с 1 апреля не ожидается.

Ранее стало известно, в мае 2023 года вступит в силу закон об увеличении страхования пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Личный счет,Светлана Бессараб,Анатолий Аксаков,Госдума,
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