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23 минуты назад

Россиян предупредили о схемах обмана в Турции

Мария Иванова

Член Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Салих Ташчи рассказал РИА Новости о самых популярных схемах обмана туристов в стране. Среди них - обман у банкомата и фальшивые туры.

Россиян предупредили о схемах обмана в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ташчи рассказал, что злоумышленники нередко продают за 30 долларов (2,3 тысячи рублей) тур, который у настоящей турфирмы стоит 60 долларов (4,6 тысячи рублей).

«Туристы <…> отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. <…> Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле», - подчеркнул эксперт.

Такие мошенники часто работают без лицензии, TÜRSAB сообщает о них властям, но они появляются снова и снова.

В Стамбуле, по словам Ташчи, очень распространены кражи данных банковских карт туристов. Мошенники устанавливают на банкоматы скиммеры - устройства для считывания данных карты, если турист не заметит скиммер, он может лишиться как минимум части денег.

Владелец одной из стамбульских турфирм рассказал РИА Новости, что на центральной пешеходной улице Истикляль ежедневно происходят карманные кражи.

Ранее в Tez Tour назвали стоимость отдыха в Турции летом 2023 года. В туроператоре рассказали, что недельный тур на двоих можно купить за 94 тысячи рублей (четыре звезды, вылет в конце июня). Стоимость аналогичных туров с пятизвездочным отелем начинается от 102 тысяч рублей.

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