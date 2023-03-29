Россияне стали терять интерес к финансовым вложениям

Интерес россиян к финансовым вложениям снизился, сообщает Антона Силуанова.

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Энтузиазм россиян к инвестициям был особо заметен в 2021 году, тогда граждане были одними из основных инвесторов на рынке. На тот момент количество активно инвестирующих жителей России составляло 20 миллионов человек. Теперь же они начали терять интерес к вложениям, добавил министр финансов.

По словам Силуанова, новые возможности финансового рынка позволят гражданам не держать деньги под подушкой, а надежно вложить их и использовать дополнительные варианты для получения дохода.

На начало 2023 года почти у каждого третьего жителя России (29 процентов) имелся пассивный доход, средний размер которого составлял 25 тысяч рублей. Так, 6 процентов граждан получали доход от инвестиций в ценные бумаги, 13 процентов — проценты по вкладам, а 4 процента — средства от передачи денег в доверительное управление. Еще 9 процентов зарабатывали на сдаче недвижимости в аренду.