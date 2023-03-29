Россияне за рубежом смогут получать пенсию на счет в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее проживающим за рубежом россиянам получать пенсии и другие выплаты на любые банковские счета в рублях. Документ постановления был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление касается пенсии и других выплат, реализация которых невозможна в из-за антироссийских экономических санкций. Согласно новой инициативе, выплаты могут быть получены как на счета в зарубежных банках, так и в российских. При этом выплаты будут производиться в рублях и только после подачи специального заявления.
«Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным соглашениями Российской Федерации (далее – выплаты), выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, либо путем зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации», – сказано в тексте постановления.
Ранее Мишустин обратился к иностранным компаниям, которые желают работать в России.