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1 час назад

В России резко увеличился спрос на бытовые услуги

Лера Букина

В России в феврале зафиксирован резкий рост спроса на бытовые и хозяйственные услуги. Данные платформе «Авито Услуги» свидетельствуют об увеличении показателя на 79% к уровню аналогичного периода 2022 года, передает РИА Новости.

В России резко увеличился спрос на бытовые услуги
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о химчистке, ремонте и пошиве одежды, а также клининге. Кроме того, наблюдается рост количества предложений от мастеров - на 30%.

В частности, к услугам химчистки граждане стали прибегать в два раза чаще. Аналитики сообщают о росте на 23% числа предложений в сфере за этот же период. В среднем за услугу по России просили 350 рублей.

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Мастера по ремонту и пошиву одежды также стали более востребованными. Спрос на их услуги увеличился на 74%. Число объявлений, размещенных исполнителями, возросло на 29%. Услуга в среднем по стране обходилась в 200 рублей.

Кроме того, в стране значительно увеличился спрос на услуги по клинингу – на 37%. Число объявлений увеличилось на 34%. Специалисты просили за свою услугу в среднем 750 рублей.

Чаще всего в стране прибегали к услуге профессиональной чистки ковров (+91%) и к чистке мягкой мебели (+91%).

Ранее в маркетплейсе услуг YouDo.com сообщили, что в 2022 году самой популярной по количеству заданий категорией стала «Ремонт и строительство».

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