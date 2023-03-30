В ВТБ назвали новую уловку мошенников

Аферисты прибегли к новой уловке для того, чтобы получать доступ к онлайн-банку клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Специалисты предупреждают о том, что мошенники звонят им и информируют о якобы блокировке учетной записи онлайн-банка. Злоумышленники во время беседы с человеком выманивают пароль из смс. Потенциальная жертва сообщает его, так как ее убеждают в необходимости это сделать. Согласно легенде, работа сервиса якобы восстановится, если пароль будет предоставлен «специалисту».

Мошенник после этого входит в учетную запись. Он может оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, заявили в банке.

Там настоятельно рекомендуют сразу класть трубку. После этого, как заявили в пресс-службе, необходимо обратиться в банк для уточнения информации.