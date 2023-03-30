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1 час назад

В ВТБ назвали новую уловку мошенников

Лера Букина

Аферисты прибегли к новой уловке для того, чтобы получать доступ к онлайн-банку клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Специалисты предупреждают о том, что мошенники звонят им и информируют о якобы блокировке учетной записи онлайн-банка. Злоумышленники во время беседы с человеком выманивают пароль из смс. Потенциальная жертва сообщает его, так как ее убеждают в необходимости это сделать. Согласно легенде, работа сервиса якобы восстановится, если пароль будет предоставлен «специалисту».

Мошенник после этого входит в учетную запись. Он может оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, заявили в банке.

Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества

Там настоятельно рекомендуют сразу класть трубку. После этого, как заявили в пресс-службе, необходимо обратиться в банк для уточнения информации.

Ранее Федеральная налоговая служба России предупредила россиян о новой рассылке, которую мошенники делают от лица ФНС. В ней пользователям предлагают скачать новое приложение ведомства. При этом ведомство отметило, что не делает таких рассылок. Оно призвало не открывать такие письма и не переходить по содержащимся в них ссылкам.

Личный счет,ФНС России,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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