В ВТБ назвали новую уловку мошенников

Аферисты прибегли к новой уловке для того, чтобы получать доступ к онлайн-банку клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Специалисты предупреждают о том, что мошенники звонят им и информируют о якобы блокировке учетной записи онлайн-банка. Злоумышленники во время беседы с человеком выманивают пароль из смс. Потенциальная жертва сообщает его, так как ее убеждают в необходимости это сделать. Согласно легенде, работа сервиса якобы восстановится, если пароль будет предоставлен «специалисту».
Мошенник после этого входит в учетную запись. Он может оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, заявили в банке.
Там настоятельно рекомендуют сразу класть трубку. После этого, как заявили в пресс-службе, необходимо обратиться в банк для уточнения информации.
Ранее Федеральная налоговая служба России предупредила россиян о новой рассылке, которую мошенники делают от лица ФНС. В ней пользователям предлагают скачать новое приложение ведомства. При этом ведомство отметило, что не делает таких рассылок. Оно призвало не открывать такие письма и не переходить по содержащимся в них ссылкам.