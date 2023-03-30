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40 минут назад

ЦБ анонсировал открытие счетов в банках по видеосвязи

Лера Букина

Открытие счетов в банках будет осуществляться по видеосвязи – такую возможность предоставят россиянам уже в 2024 году, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ходе межрегиональной конференции в Тюмени, передает ТАСС.

ЦБ анонсировал открытие счетов в банках по видеосвязи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в стране протестируют механизм открытия счетов без личного присутствия, указал он.

Ясинский уточнил, что данный вопрос «очень плотно» регулятор обсуждает с Росфинмониторингом и другими заинтересованными. Он выразил надежду на то, что такой механизм проявит себя положительно «с минимальным количеством отрицательных моментов».

О том, что Национальный совет финансового рынка выступил за проведение пилотирования и последующего нормативного урегулирования технологии удаленной идентификации клиентов в режиме видеоконференции, сообщила в конце прошлого года газета «Коммерсант».

Ранее пресс-служба Минтруда сообщила о возможности с 1 июня 2023 года проходить медико-социальную экспертизу дистанционно. Проект соответствующего приказа подготовили в связи с изменением правил установления инвалидности с 1 июля 2022 года.

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