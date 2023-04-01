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23 минуты назад

Россиянам назвали способ зарабатывать в долларах

Lenta.ruиещё 2

Россияне, которым интересна доходность в долларах, могут рассмотреть замещающие облигации. Кроме того, для защиты от инфляции стоит обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) и другие инструменты. Об этом «Ленте.ру» рассказал портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Россиянам назвали способ зарабатывать в долларах
Фото: ТАССТАСС

«Клиентам, которым интересна валютная доходность, можно рассмотреть замещающие облигации, доходность по которым составляет 7-8 процентов. В текущей ситуации это один из немногих вариантов получения долларовой доходности. Сдерживающим фактором может послужить потенциальное укрепление рубля», — уточнил Мустаев.

Для защиты от инфляции специалист предлагает обратить внимание на крепкие корпоративные эмитенты или ОФЗ с погашением до года.

Мустаев также добавил, что в базовом прогнозе не ожидается повышения ключевой ставки Банка России, потому можно рассматривать и ОФЗ с длинным сроком погашения, доходность по которых находится в диапазоне 10,6-10,8 процента.

«Сдерживающим фактором для приобретения этих бумаг остается жесткий сигнал от регулятора по монетарной политике, вероятность расширения дефицита бюджета и навес предложения этих бумаг от Минфина», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что в правительстве России предложили снять часть санкций, направленных на иностранных инвесторов. Об этом заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным первый вице-премьер Андрей Белоусов. Речь идет о тех инвесторах, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения западных санкций.

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