Соцфонд с 1 марта назначил 30 тыс. пенсий в новых регионах

"С 1 марта вступили в силу пенсионные законы, были приняты специальные пенсионные законы для жителей новых регионов с льготами, с определенными правилами начисления пенсий. <…> Люди обращаются к нам с заявлениями, это заявительный принцип, мы оцениваем их документы и назначаем пенсию. Уже назначили порядка 30 тыс. пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам", - сказал он.