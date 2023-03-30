$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

Соцфонд с 1 марта назначил 30 тыс. пенсий в новых регионах

ТАССиещё 1

Порядка 30 тыс. пенсий назначил Соцфонд в новых регионах России с 1 марта. Об этом сообщил в четверг председатель фонда Сергей Чирков в интервью телеканалу "Россия-24".

Соцфонд с 1 марта назначил 30 тыс. пенсий в новых регионах
Фото: ТАССТАСС

"С 1 марта вступили в силу пенсионные законы, были приняты специальные пенсионные законы для жителей новых регионов с льготами, с определенными правилами начисления пенсий. <…> Люди обращаются к нам с заявлениями, это заявительный принцип, мы оцениваем их документы и назначаем пенсию. Уже назначили порядка 30 тыс. пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам", - сказал он.

Личный счет,Сергей Чирков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий