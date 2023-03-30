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45 минут назад

Стало известно, кто сможет получить кредит под 0% годовых

Илья Родин

Минвостокразвития России планирует разработать механизмы господдержки сельского хозяйства, которые позволят аграриям в регионах ДФО получать кредиты с нулевой ставкой, рассказал статс-секретарь Павел Волков. Об этом пишет ТАСС.

Волков пояснил, что специалисты ведомства по поручению правительства разрабатывают еще одну меру поддержки аграриев. По его словам, в ее рамках сельхозпроизводители будут получать «практически нулевые кредиты, по нулевой ставке».

Чиновник добавил, что кредиты будут выдаваться на срок до трех лет.

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По его оценке, мера поможет развивать агропромышленный комплекс в макрорегионе.

Депутат заксобрания Забайкальского края Георгий Шилин заявил, в свою очередь, что трех лет может быть недостаточно для погашения такого займа.

Парламентарий пояснил, что большая часть сельхозугодий ДФО входит в зону рискованного земледелия. Соответственно, в случае засухи или неурожая, крестьяне за три года не смогут рассчитаться с долгами. Он добавил, что на погашение кредита следует выделять не менее пяти лет.

Личный счет,Павел Волков,Минвостокразвития,
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