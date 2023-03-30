Минвостокразвития России планирует разработать механизмы господдержки сельского хозяйства, которые позволят аграриям в регионах ДФО получать кредиты с нулевой ставкой, рассказал статс-секретарь Павел Волков. Об этом пишет ТАСС.

Волков пояснил, что специалисты ведомства по поручению правительства разрабатывают еще одну меру поддержки аграриев. По его словам, в ее рамках сельхозпроизводители будут получать «практически нулевые кредиты, по нулевой ставке».

Чиновник добавил, что кредиты будут выдаваться на срок до трех лет.

По его оценке, мера поможет развивать агропромышленный комплекс в макрорегионе.

Депутат заксобрания Забайкальского края Георгий Шилин заявил, в свою очередь, что трех лет может быть недостаточно для погашения такого займа.