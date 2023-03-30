В РФ обновили правила перерасчета за домовые нужды

Российское правительство утвердило обновленные правила перерасчета за домовые нужды. Согласно документу, перерасчет за ОДН будет распределяться в квитанциях равномерно в течение всего года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

Фото: © РИА Новости. Мария Савченк © РИА Новости. Мария Савченк

Отмечается, что в настоящее время россияне при наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета могут оплачивать ОДН как по показаниям счетчиков, так и на основе среднемесячного потребления.

В том случае, если граждане выбирают второй вариант, управляющая компания производит перерасчет за прошлый год в первом квартале текущего. Соответственно, собственникам нередко приходят высокие счета за ЖКУ.