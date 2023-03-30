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1 час назад

В РФ обновили правила перерасчета за домовые нужды

Илья Родин

Российское правительство утвердило обновленные правила перерасчета за домовые нужды. Согласно документу, перерасчет за ОДН будет распределяться в квитанциях равномерно в течение всего года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

В РФ обновили правила перерасчета за домовые нужды
Фото: © РИА Новости. Мария Савченк© РИА Новости. Мария Савченк

Отмечается, что в настоящее время россияне при наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета могут оплачивать ОДН как по показаниям счетчиков, так и на основе среднемесячного потребления.

В том случае, если граждане выбирают второй вариант, управляющая компания производит перерасчет за прошлый год в первом квартале текущего. Соответственно, собственникам нередко приходят высокие счета за ЖКУ.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул, что новый механизм предоставит возможность равномерно распределить перерасчет платы в течение 12 месяцев, позволит исключить резкое увеличение счетов за ЖКУ.

Личный счет,Ирек Файзуллин,Госстрой России,Правительство РФ,
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