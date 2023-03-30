Аналитик назвал способы получения пенсии для россиян за рубежом

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с получением страховых пенсий россиянами, постоянно проживающими за границей. Он пояснил, что граждане России смогут получать выплаты как лично, так и с помощью родственников, пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, регулирующее порядок начисления пенсий проживающим в других странах россиянам.

Согласно документу, пенсии, после подачи заявления в осуществляющий выплаты орган, будут начисляться на рублевые счета в российских банках.

Беляев подчеркнул, что у пенсионеров на фоне международной повестки и санкций против кредитных организаций, остаются только два варианта получения денег.

По его словам, они могут раз в год или чаще, приезжать в Россию и снимать денежные средства со своего счета. Кроме того, пожилые люди могут выписать доверенность на своего родственника с тем, чтобы он получал и в дальнейшем перечислял им деньги.

Эксперт пояснил, что Россия выполняет свои обязательства по своевременной выплате пенсий, но дальнейшее зависит только от пенсионеров.