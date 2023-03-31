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1 час назад

Новые правила денежных переводов и интернет-покупок: что важно знать

Лера Букина

С 1 апреля ожидается вступление в силу ряда нововведений, связанных с онлайн-покупками, вложением сбережений, а также процедурой оплаты по счетам. Life выяснил, что теперь нужно учитывать при переводах и расчетах.

Информационный портал напоминает о корректировке норм для беспошлинного ввоза товаров в Россию из других стран или заказа через зарубежные маркетплейсы. Новый порог - 500 евро и 25 килограммов для личного ввоза товаров пешим способом или различными видами транспорта, а также 200 евро и 31 килограмм - для доставки посылки по почте или курьером. Эксперты пояснили, что раньше при личном ввозе продукции на сумму до одной тысячи евро при общем весе до 31 килограмма уплачивать пошлину не требовалось.

Кроме того, в России продлевают с апреля ограничения на переводы денег за рубеж. Для россиян и граждан дружественных государств установили лимит не более 1 млн долларов в месяц при переводе на счета в зарубежных банках и не более 10 тыс. долларов по системам денежных переводов. Нерезиденты, которые работают на территории РФ, могут выслать в другие страны денежные средств в размере зарплаты, поясняют собеседники. Для граждан, которые имеют гражданство недружественной страны и не осуществляют трудовую деятельность в РФ, установлен запрет на переводы любых сумм в другие государства, напоминают эксперты.

Кроме того, россиянам напоминают о введении микрофинансовыми организациями проверки личности заемщика по определенным параметрам. Это позволит избежать мошенничества при получении микрозаймов через Интернет. Также с апреля начинает действовать постановление об изменении порядка формирования кредитной истории.

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Среди других нововведений апреля - тестирование цифрового рубля в России и смена правил покупки некоторых иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов, напоминает портал. Меры касаются иностранных акций, которые находятся в реестрах депозитариев, зарегистрированных в определенных странах. Речь идет о государствах, которые не признают РФ налоговым резидентом.

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