С апреля можно оформить цифровую пенсию: в чем ее особенность

С апреля у некоторых российских пенсионеров появится возможность оформить цифровые пенсии. Об этом сообщают «Известия».

Однако лишь определенные кредитные организации смогут их начислять. Среди них - ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Росбанк и другие. Всего в списке участников числятся 13 кредитных организаций.

В стране будет предусмотрена возможность завести специальные счета, на которые будут зачислять средства. О полном переходе на цифровые пенсии в апреле речи не идет.

Цифровая пенсия появится благодаря введению с 1 апреля цифрового рубля.

«Цифровая пенсия будет отличатся от обычной только формой рубля. Размер выплаты, возможность перевести и потратить деньги останется, как и у обычных начислений», - говорится в публикации.

Главным отличием цифрового рубля от наличных и безналичных денег будет являться отсутствие у коммерческих банков доступа к цифровым средствам российских граждан. Так, все счета будут храниться на серверах Центробанка.

Подчеркивается, что цифровые рубли являются обязательством перед клиентом не отдельно взятого кредитного учреждения, а государства напрямую. Как отмечается, их выплатят «независимо от того, что произойдет с тем или иным финансовым учреждением».

Кроме того, цифровые рубли обезличены и защищены особым способом.