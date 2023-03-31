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50 минут назад

ЦБ РФ продлил еще на шесть месяцев ограничения по выводу денег за рубеж

Илья Родин

Банк России снова продлил на шесть месяцев, до 30 сентября 2023 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что россияне и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохраняются в прежнем объеме: за месяц разрешается перевести не более $10 тыс., уточнили в пресс-службе.

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В ЦБ напомнили, что работающие в России физические лица - нерезиденты, представители как дружественных, так и недружественных стран, обладают правом «перевести за рубеж средства в размере заработной платы».

Напомним, что Банк России после начала спецоперации ввел ограничения на перевод средств в зарубежные кредитные организации. Предусматривалось, что ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года включительно. Позднее они были продлены до 31 марта 2023 года.

Личный счет,Банк России,
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