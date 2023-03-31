Банк России снова продлил на шесть месяцев, до 30 сентября 2023 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что россияне и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохраняются в прежнем объеме: за месяц разрешается перевести не более $10 тыс., уточнили в пресс-службе.

В ЦБ напомнили, что работающие в России физические лица - нерезиденты, представители как дружественных, так и недружественных стран, обладают правом «перевести за рубеж средства в размере заработной платы».