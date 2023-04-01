Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

"В Санкт-Петербурге ищут исполнительного директора в туристическую компанию, которая организует туры на Кольский полуостров. Руководитель должен управлять всеми отделами компании, контролировать развитие проектов и достигать поставленных целей и задач. Также сотруднику предстоят регулярные командировки в Мурманск и участие в турах компании. Важно быть пунктуальным и внимательным к мелочам. Зарплата, указанная в вакансии, до 250 тыс. рублей", - говорится в подборке исследовательского центра.