Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

Управляющий бутиков французского бренда одежды и специалист по продаже премиальных автомобилей вошли в подборку высокооплачиваемых вакансии в России от исследовательского центра "Зарплата.ру". Специалисты могут заработать 500-700 тыс. рублей в месяц, следует из подборки, имеющейся в распоряжении ТАСС.
"До 700 тыс. рублей готовы предложить ведущему специалисту по продажам премиальных авто. Работнику предстоит обрабатывать входящие звонки, вести базу в CRM, работать с клиентами в офисе и удаленно, заключать договоры. Работодатель готов обучить сотрудника, а также платить высокий процент с продаж", - говорится в подборке.
Кроме того, управляющему бутиков французского бренда женской одежды в Москве готовы предложить зарплату до 500 тыс. рублей. Руководителю предстоит увеличить розничные продажи, разработать программу лояльности для клиентов, управлять командой продавцов и стилистов. Важен опыт работы на аналогичной позиции, без него работодатель не рассматривает кандидатов.
В подборку также вошла вакансия middle+/senior разработчика. Компания занимается созданием мобильных приложений и SaaS-продуктов, сотрудник будет работать в удаленном режиме. Такому специалисту предлагают зарплату до 390 тыс. рублей.
"В Санкт-Петербурге ищут исполнительного директора в туристическую компанию, которая организует туры на Кольский полуостров. Руководитель должен управлять всеми отделами компании, контролировать развитие проектов и достигать поставленных целей и задач. Также сотруднику предстоят регулярные командировки в Мурманск и участие в турах компании. Важно быть пунктуальным и внимательным к мелочам. Зарплата, указанная в вакансии, до 250 тыс. рублей", - говорится в подборке исследовательского центра.
Аналогичный заработок предлагают инструктору по пилатесу в Москве. Необходим опыт работы в премиальном сегменте не менее семи лет.