В России названы отрасли с самыми высокими зарплатами

В России наибольшая доля работников, получающих зарплату более 100 тысяч рублей, задействована в производстве табачных изделий, рыболовстве и добыче полезных ископаемых. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости.

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Для определения различий в уровне заработных плат в разных отраслях аналитики провели ежегодное исследование на основе данных Росстата. Основным показателем ранжирования выступила доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц за вычетом налогов. Всего анализу подверглись 44 отрасли.

Первое место заняло производство табачных изделий, более половины занятых в этой сфере получает вознаграждение выше 100 рублей в месяц. По стране работают всего несколько крупных фабрик с высокой автоматизацией всех процессов, поэтому здесь задействованы высококвалифицированные специалисты. Второе место — рыболовство и производство, высокая оплата труда связана с компенсацией за тяжелые условия. Третья строчка в рейтинге — добыча полезных ископаемых. Большая часть сотрудников работают вахтовым методом в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты тоже связаны с компенсацией за тяжелые условия.

На четвертом месте отрасль «Банки и финансовые услуги», а за ней — «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».