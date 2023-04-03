Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных карт клиентов

Маркетплейсам запретят списывать деньги с банковских карт покупателей, которые те сами удалили с сервисов. Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" будут внесены депутатами фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщает газета "Известия".

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Как рассказал депутат Антон Немкин, парламентарии обратили внимание на эту проблему после многочисленных жалоб граждан.

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"Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний", – сообщил он.

Немкин напомнил, что, согласно действующему законодательству, если человек хочет запретить какие-либо операции по его карте, он должен отозвать у маркетплейса разрешение на ее использование. Как правило, для этого достаточно удалить неактуальные данные карты из личного кабинета.

Однако на фоне этого некоторые платформы решили включить в свои пользовательские соглашения положения, которые дают им право на списывание денег с удаленных карт, добавил депутат.

Помимо запрета на списывание денег, депутаты также предложили обязать интернет-сервисы присылать пользователям уведомление со ссылкой на свои правила, где будет четко прописан порядок отмены платной подписки. Также предлагается закрепить правило, что подписка должна действовать до следующего периодического платежа вне зависимости от даты отказа от нее.

Ранее стало известно, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет постепенно ограничивать доступ школ РФ к иностранным видеосервисам. По словам главы ведомства Максута Шадаева, подобное решение связано с наличием собственной инфраструктуры.