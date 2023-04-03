Россияне стали реже интересоваться мебелью и бытовой техникой

В России спрос на онлайн-покупку бытовой техники и мебели снизился в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 12%, рассказали РИА Недвижимость в ценовом агрегаторе Price.ru.

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"Спрос на бытовую технику в целом снизился на 12%. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом упал интерес к посудомоечным машинам (-33%), вытяжкам (-22%), микроволновкам (-30%), варочным поверхностям (-38%), духовкам (-32%)", - уточнили в компании.

По данным Price.ru, на 12% сократился и спрос в целом на мебель за исключением шкафов и стеллажей, которые, наоборот, подросли на 1%. В среднем на 10% упал интерес россиян к климатической технике: кондиционерам, водонагревателям и бойлерам, каминам, воздухоочистителям, увлажнителям, ионизаторам.

На сантехнику в целом спрос в первом квартале 2023 года снизился на 13%. В частности, по статистике агрегатора, запросы на унитазы упали на 10%, на ванны - на 13%, на раковины - на 14%, на смесители - на 19%.

Как указали в компании, хотя россияне стали меньше интересоваться рядом категорий бытовых товаров для дома: сковородами, кастрюлями, бокалами, шторами, люстрами, - в целом спрос на онлайн-покупку в этой нише вырос на 5%. В частности, товары для уборки прибавили 18%, зеркала - 19%, лампочки - 15%.

Представитель сервиса также отметил, что на 5% снизился спрос на товары для ремонта и отделки. Но зато на 15% вырос спрос на различные инструменты: рулетки (+63%), бензопилы (+143%), дрели (+6%), верстаки и столы для инструментов (+11%), пассатижи и плоскогубцы (+10%), паяльные лампы (+12%).