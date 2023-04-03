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22 минуты назад

Россияне не готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки

Елена Прошина

37% россиян не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы. Такие результаты показало исследование сервиса Superjob, пишет РБК.

Россияне не готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки
Фото: UnsplashUnsplash

На меньшую оплату согласны только четверо из десяти опрошенных. 19% респондентов согласны потерять 5% зарплаты ради удаленки, каждый восьмой согласен на уменьшение оплаты на 10%. Еще по 3% опрошенных готовы потерять в зарплате 15%, 20% и 25%.

При этом, чем у человека больше зарплата, тем чаще он отказывается от удаленный работы. Так, среди тех, кто получает до 30 тыс. рублей, на удаленку не согласны 30%, а среди тех, у кого зарплаты более 80 тыс. рублей – 46% не готовы терять деньги.

Согласно другим исследованиям, зарплатные ожидания у сотрудников российских компаний, работающих в удаленном режиме, оказались выше, чем у тех, кто работает в офисе - 163,6 тыс. руб. против 126,7 тыс. Между тем, гибридные работники хотели бы получать еще больше - 175,7 тыс. руб.

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