Россияне не готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки

37% россиян не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы. Такие результаты показало исследование сервиса Superjob, пишет РБК.

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На меньшую оплату согласны только четверо из десяти опрошенных. 19% респондентов согласны потерять 5% зарплаты ради удаленки, каждый восьмой согласен на уменьшение оплаты на 10%. Еще по 3% опрошенных готовы потерять в зарплате 15%, 20% и 25%.

При этом, чем у человека больше зарплата, тем чаще он отказывается от удаленный работы. Так, среди тех, кто получает до 30 тыс. рублей, на удаленку не согласны 30%, а среди тех, у кого зарплаты более 80 тыс. рублей – 46% не готовы терять деньги.