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50 минут назад

Россияне отказываются от «долгих» вкладов

Алиса Селезнёва

Россияне, по данным Банка России на 1 января 2023 года, хранили на депозитах сроком от одного года 7,92 трлн руб. Это самый низкий показатель за десять лет, пишет РБК.

Россияне отказываются от «долгих» вкладов
Фото: ТАССТАСС

Издание напомнило, что в январе 2013 года остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн рублей.

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При этом только за кризисный 2022 год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или на 3,45 трлн руб. В основном спад произошел за счет валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4%, до 1,18 трлн руб. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%), до 6,74 трлн.

Опрошенные изданием эксперты связали отказ россиян от долгосрочных вкладов с геополитической ситуацией.

«Большая часть населения понесла существенные расходы в связи с тектоническими сдвигами в экономике и жизненном укладе, что включает и релокацию. И, наконец, в целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям», — пояснила независимый эксперт Ольга Ульянова.

Также эксперты обратили внимание на резкое изменение Банком России ключевой ставки из-за западных санкций, введенных после начала российской спецоперации на Украине, в результате чего краткосрочные рублевые вклады стали привлекательнее долгосрочных.

«Значительная доля граждан досрочно закрывала вклады в пользу коротких, 3-6-месячных. Возросший же уровень неопределенности мог дополнительно снизить интерес к долгосрочным вложениям даже после окончания действия коротких вкладов», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом на уменьшение доли валютных вкладов повлияло и изменение политики банков, которые начали брать комиссии за хранение денег на счетах, а также перестали открывать новые депозиты в долларах и евро и не пролонгировали уже действующие.

Эксперты не прогнозируют рост интереса россиян к долгосрочным вкладам, отмечая, что в поведении домохозяйств «начинает доминировать мотив предосторожности», деньги из банков забираются и хранятся в виде наличных дома или вкладываются в покупку недвижимости и автомобилей.

Ранее Банк России сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Он подчеркнул, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем в Банке России указали на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Личный счет,Ольга Ульянова,Банк России,
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