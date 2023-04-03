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1 час назад

В России не разрешили уменьшать алименты из-за снижения зарплаты

Лера Букина

В России не будет предусмотрено сокращение размера алиментов только на основании уменьшения размера заработной планы у родителя. Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ, передает агентство РАПСИ.

В России не разрешили уменьшать алименты из-за снижения зарплаты
Фото: UnsplashUnsplash

Судом рассматривалась жалоба по делу отца троих детей. Он попросил сократить выплаты по алиментам после перехода на другую работу и падения его дохода. Дело отправили на пересмотр.

Если материальное или семейное положение одной из сторон изменится, суды могут скорректировать установленный размер алиментов или освободить от уплаты, указал ВС. В ходе рассмотрения таких дел судам предписали брать в расчет все виды доходов, в том числе от предпринимательской деятельности, имущества, а также от ценных бумаг, банковских вкладов, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Также судам нужно учитывать, что изменение материального или семейного положения не следует считать безусловным основанием для удовлетворения подобного иска. Требуется установка того, что продолжать выплачивать алименты в ранее установленных размерах не представляется возможным из-за изменений.

В постановлении говорится, что судам также нужно стремиться сохранить для ребенка прежний уровень жизни при решении о снижении выплат по алиментам.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года с жителей Волгоградской области взыскали более 829 млн рублей в качестве платежей по алиментам. Данный показатель вдвое больше, чем за тот же период 2021 года.

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