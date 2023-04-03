Силуанов рассказал о своем способе копить деньги

«Выходя из метро, я проходил по Кузнецкому мосту, а там было отделение Сбербанка. Заходил утром, я помню. С каждой получки — 130 рублей тогда зарплата была — десятку клал в Сберегательную кассу. Неохота было, конечно, но с другой стороны — знаете, когда есть запас, — он все-таки душу греет», — объяснил Силуанов.