Силуанов рассказал о своем способе копить деньги

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, что раньше копил деньги, откладывая по десять рублей в сберкассу. Об этом сообщает РИА Новости.
Силуанов отметил, что начал создавать финансовую подушку безопасности, когда работал в Министерстве финансов на Неглинке и получал зарплату в 130 рублей.
«Выходя из метро, я проходил по Кузнецкому мосту, а там было отделение Сбербанка. Заходил утром, я помню. С каждой получки — 130 рублей тогда зарплата была — десятку клал в Сберегательную кассу. Неохота было, конечно, но с другой стороны — знаете, когда есть запас, — он все-таки душу греет», — объяснил Силуанов.
Он добавил, что детстве ему копить не удавалось, так как «не было особо доходов».
Также Силуанов заявил, что в большинстве российских семей расходами заведуют женщины — «хранительницы очага».
«У меня не так часто получается по магазинам походить, хотя я это дело люблю. Поэтому кто хозяйство ведет, тот обычно и тратит. Как и во всех других семьях», — подчеркнул министр.
Ранее Силуанов рассказал, что иногда пользуется кредитной картой для оплаты крупных покупок.
По словам министра, часть денег с зарплатной карты он отправляет на банковский депозит, а часть оставляет на карте на текущие расходы.