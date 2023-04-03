Минфин отказал самозанятым в праве на налоговые вычеты

Министр финансов России Антон Силуанов указал на отсутствие планов у правительства распространить право на налоговый вычет на самозанятых. Заявил он об этом в интервью блогеру Ксении Падериной. Трансляция велась в официальной группе Минфина во «ВКонтакте».

«Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем»,— заявил министр финансов.

Силуанов отметил, что на налоговые вычеты могут претендовать россияне, которые инвестируют больше 400 тыс. руб. по программе долгосрочных сбережений. Он добавил, что софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тыс. руб. в год должно заработать в ближайшей перспективе.

Инициатива о предоставлении самозанятым имущественного налогового вычета принадлежит депутатам Госдумы от партии ЛДПР.