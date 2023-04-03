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1 час назад

Самозанятым не дадут право на налоговые вычеты

Лера Букина

Министр финансов России Антон Силуанов указал на отсутствие планов у правительства распространить право на налоговый вычет на самозанятых. Заявил он об этом в интервью блогеру Ксении Падериной. Трансляция велась в официальной группе Минфина во «ВКонтакте».

Минфин отказал самозанятым в праве на налоговые вычеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем»,— заявил министр финансов.

Силуанов отметил, что на налоговые вычеты могут претендовать россияне, которые инвестируют больше 400 тыс. руб. по программе долгосрочных сбережений. Он добавил, что софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тыс. руб. в год должно заработать в ближайшей перспективе.

Инициатива о предоставлении самозанятым имущественного налогового вычета принадлежит депутатам Госдумы от партии ЛДПР.

Ранее юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов заявил, что на налоговый вычет могут претендовать все собственники одной и той же квартиры. Однако для этого есть условие – официальное трудоустройство, указал он. Для того чтобы получить вычет с приобретения недвижимости, нужно расходовать собственные средства и иметь доход, с которого уплачивается НДФЛ, подчеркнул специалист.

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