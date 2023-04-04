В России могут изменить способ расчета платы за отопление

В Москве планируют изменить способ расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах. Соответствующий законопроект разработал Минстрой.

«Сегодня этот вид услуги в столице рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В итоге в теплую зиму зачастую приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона, колебания достигают 25—50%. Теперь коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчетов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишут «Известия».

В законопроекте говорится, что именно в Москве последние несколько лет наблюдаются сильные погодные колебания. Если зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если зима оказалась теплой, то по правилам коммунальщики должны вернуть деньги.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект наделяет органы власти Москвы полномочиями по установлению особенностей определения платы за отопление в многоквартирных домах и жилых домах. По его словам, предлагаемые нормы позволят сделать систему расчетов более справедливой. Издание отмечает, что вопрос его введения во всех регионах должен решаться в зависимости от климатических условий каждого субъекта.