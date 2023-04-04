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47 минут назад

Россиянам доначислили рекордную сумму налогов

Lenta.ruиещё 1

По итогам более 10 тысяч проверок индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) России доначислила налогов на рекордную сумму. Об этом со ссылкой на отчет ведомства, сообщает РБК.

Уличенные в нарушениях налогоплательщики должны перевести в общей сложности 685,7 миллиарда рублей, что на 81 процент больше, чем в 2021 году. Число проверок выросло на 25 процентов по сравнению с 2021 годом, до максимума с 2018-го, но все равно остается меньшим в несколько раз, чем проводилось в 2015-2017 годах.

Представитель ФНС подчеркнул, что в план проверок включали только компании, уличенные в использовании различных схем ухода от уплаты налогов. Самыми частыми из них остаются ухищрения, позволяющие снизить сумму НДС, и намеренное вовлечение в деятельность и документооборот фирм-однодневок и других технических компаний.

Проверки, отраженные в отчете, делятся на камеральные и выездные. По первым сумма доначислений составила 94,4 миллиарда рублей, а основная масса средств пришлась на второй вариант. Для проведения выездной проверки нужны основания и соответствующее решение главы налоговой инспекции или его заместителя.

Эксперты отмечают, что максимальная за всю историю сумма сборов при небольшом количестве проверок объясняется изменением схемы работы. До выездных проверок дело доходит реже, но суммы начисляются больше.

Путин: "Санкции — это надолго"

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал справедливым дополнительный, в обход налоговой системы, сбор с российского бизнеса на сумму 300 миллиардов рублей. Также он призвал предпринимателей не жалеть средства, потому что те, в том числе, пойдут на зарплату бюджетникам и здравоохранение.

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