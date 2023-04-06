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1 час назад

Средний размер пенсий неработающих пенсионеров составил почти 21 тысячу рублей

Российская Газетаиещё 5

В 2022 году страховые пенсии россиян выросли почти на 20%. С учетом индексации с 1 января 2022 года на 8,6% и с 1 июня 2022 года на 10% средний размер страховой пенсии по старости на 31 декабря 2022 года составил 19 808,28 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера - 20 842,21 рубля. Об этом говорится в докладе Счётной палаты России, посвященном исполнению бюджета Пенсионного фонда России за 2022 год.

Назван средний размер пенсий неработающих пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там также отмечается, что страховые пенсии 9,15 млн работавших в 2021 году пенсионеров увеличены с 1 августа 2022 года в среднем на 236,30 рубля (в 2021 году - на 196,66 рубля).

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За минувший год были выполнены все социальные обязательства перед гражданами, в том числе по своевременному повышению пенсий и иных социальных выплат. За 2022 год в бюджет ПФР поступило 12 477 829,38 млн рублей, а израсходовано 11 374 309,21 млн рублей. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 1 249 256,19 млн рублей (на 12,3%), что связано с предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, размеров иных социальных выплат.

2022 год Пенсионый фонд закончил с рекордным профицитом в 1,1 трлн руб., который образовался на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета - на 70% к запланированному уровню. До этого превышение доходов ПФР над расходами получилось в 2020 году (тогда профицит составил 575,6 млрд руб.).

Профициты возникали, когда расширялись полномочия Пенсионного фонда. Под это дело выделили средства из федерального бюджета. Сбор же страховых взносов с зарплат работников предприятий традиционно дефицитный: так, по итогам 2022 года собранные взносы обеспечили 70% расходов на выплату страховых пенсий (в 2021 году - около 78%). При этом расходы на выплату пенсий увеличились в 2022 году на 14,7% по сравнению с 2021 годом в связи с индексацией страховых пенсий неработающим пенсионерам на 19,5%.

Напомним, что с 2023 года заработал Социальный фонд России, который объединил полномочия Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

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