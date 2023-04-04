Эксперт назвал случаи, когда самозанятые имеют право на налоговые вычеты

Действующее в России законодательство предусматривает ряд случаев, когда самозанятые граждане могут получить налоговые вычеты. О них в беседе с «РИА Новости» рассказал эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
В частности, такая возможность, по его словам, появляется у самозанятых при продаже недвижимости. Кроме того они могут получить налоговый вычет при использовании режима «самозанятости» в качестве формы налоговой легализации дополнительных доходов при наличии основного места работы.
«В таком случае самозанятый гражданин вполне себе может полноценно воспользоваться налоговыми вычетами по НДФЛ в рамках доходов с которых собственно и удержан НДФЛ», — пояснил Саськов.
Он уточнил, что в данном случае речь идет только о доходах с основного места работы, а не средств, полученных в качестве самозанятого. Во втором случае получить налоговый вычет не получится, поскольку они не являются плательщиками НДФЛ, отметил эксперт.