Эксперт назвал случаи, когда самозанятые имеют право на налоговые вычеты

Действующее в России законодательство предусматривает ряд случаев, когда самозанятые граждане могут получить налоговые вычеты. О них в беседе с «РИА Новости» рассказал эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

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В частности, такая возможность, по его словам, появляется у самозанятых при продаже недвижимости. Кроме того они могут получить налоговый вычет при использовании режима «самозанятости» в качестве формы налоговой легализации дополнительных доходов при наличии основного места работы.

«В таком случае самозанятый гражданин вполне себе может полноценно воспользоваться налоговыми вычетами по НДФЛ в рамках доходов с которых собственно и удержан НДФЛ», — пояснил Саськов.