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1 час назад

Экономист назвала самый надежный способ хранения сбережений

Lenta.ru

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко в беседе с агентством «Прайм» рассказала, где надежнее всего хранить сбережения.

Экономист назвала самый надежный способ хранения сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, лучше всего разделить отложенную сумму на несколько частей. Одну из них экономист посоветовала держать на депозите в российских рублях или положить на счет карты, открытый в банковском приложении.

Оставшуюся часть она порекомендовала перевести в иностранную валюту и поместить в банковскую ячейку.

«Главным принципом хранения денег на черный день является быстрая ликвидность и надежность, поэтому покупка криптовалюты и ценных бумаг на бирже не лучшее средство для этих целей», — отметила Карпенко.

Она добавила, что сбережения можно потратить на покупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и золотые монеты, поскольку впоследствии их можно будет продать или заложить в ломбарде, получив наличные. Доцент также предостерегла от хранения крупных сумм денег дома из-за риска непроизвольной траты и кражи.

Ранее стало известно о падении объема сбережений россиян на долгосрочных вкладах до минимальных за 10 лет 7,92 триллиона рублей. Уточняется, что за прошлый год объем сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4 процента, до 3,45 триллиона рублей.

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