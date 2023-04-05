Экономист назвала самый надежный способ хранения сбережений

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко в беседе с агентством «Прайм» рассказала, где надежнее всего хранить сбережения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, лучше всего разделить отложенную сумму на несколько частей. Одну из них экономист посоветовала держать на депозите в российских рублях или положить на счет карты, открытый в банковском приложении.

Оставшуюся часть она порекомендовала перевести в иностранную валюту и поместить в банковскую ячейку.

«Главным принципом хранения денег на черный день является быстрая ликвидность и надежность, поэтому покупка криптовалюты и ценных бумаг на бирже не лучшее средство для этих целей», — отметила Карпенко.

Она добавила, что сбережения можно потратить на покупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и золотые монеты, поскольку впоследствии их можно будет продать или заложить в ломбарде, получив наличные. Доцент также предостерегла от хранения крупных сумм денег дома из-за риска непроизвольной траты и кражи.