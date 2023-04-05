Россиян предупредили о краже бонусов с карт лояльности магазинов

В некоммерческой организации Роскачество рассказали, что мошенники крадут бонусы с карт лояльности российских магазинов по аналогии с кражей денег с кредиток. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роскачестве заявили, что количество таких преступлений резко выросло во время пандемии. Тогда же в интернете появилось множество объявлений, предлагавших купить чужие бонусы. Но кражи промокодов и бонусов фиксируются и сейчас.

В Роскачестве объяснили, что для кражи бонусов мошенники сначала взламывают учетные записи клиентов магазинов.

«Как они получат связку логин-пароль — дело их техники…» — отметили в организации.

По данным Роскачества, чаще всего у россиян крадут бонусы с карт лояльности интернет-магазинов, турагентств, сайтов по продаже ПО и онлайн-игр, а также сайтов, предоставляющих финансовые услуги.

Иногда в махинациях замешаны сотрудники компаний, предоставляющих бонусные карты.

«Часто такое бывает в сфере общественного питания — начисление скидок на свой счет за заказ реального клиента, начисление баллов на свою анкету, использование фейкового счета», — объяснили в организации.

В Роскачестве отметили, что кражи со стороны сотрудников могут продолжаться долго, если клиент не следит за количеством бонусных баллов или за сообщениями об их списании.

В Роскачестве порекомендовали время от времени обновлять пароли учетных записей, заменяя их более сложными.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве, в котором задействованы интернет-вакансии.