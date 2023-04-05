Россиян предупредили о краже бонусов с карт лояльности магазинов

В некоммерческой организации Роскачество рассказали, что мошенники крадут бонусы с карт лояльности российских магазинов по аналогии с кражей денег с кредиток. Об этом сообщает РИА Новости.
В Роскачестве заявили, что количество таких преступлений резко выросло во время пандемии. Тогда же в интернете появилось множество объявлений, предлагавших купить чужие бонусы. Но кражи промокодов и бонусов фиксируются и сейчас.
В Роскачестве объяснили, что для кражи бонусов мошенники сначала взламывают учетные записи клиентов магазинов.
«Как они получат связку логин-пароль — дело их техники…» — отметили в организации.
По данным Роскачества, чаще всего у россиян крадут бонусы с карт лояльности интернет-магазинов, турагентств, сайтов по продаже ПО и онлайн-игр, а также сайтов, предоставляющих финансовые услуги.
Иногда в махинациях замешаны сотрудники компаний, предоставляющих бонусные карты.
«Часто такое бывает в сфере общественного питания — начисление скидок на свой счет за заказ реального клиента, начисление баллов на свою анкету, использование фейкового счета», — объяснили в организации.
В Роскачестве отметили, что кражи со стороны сотрудников могут продолжаться долго, если клиент не следит за количеством бонусных баллов или за сообщениями об их списании.
В Роскачестве порекомендовали время от времени обновлять пароли учетных записей, заменяя их более сложными.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве, в котором задействованы интернет-вакансии.
Мошенники публикуют объявления с привлекательными вакансиями. Если соискатель откликается, его сразу же «принимают на работу» и присылают трудовой договор с пунктом «для начисления заработной платы». В этом пункте предлагается ввести полные данные своей банковской карты. Затем мошенники просят «сотрудника» назвать одноразовый смс-код для «тестового перечисления» денег. Если человек назовет код, он лишится денег со своей карты.