Назван процент готовых на снижение зарплаты ради удаленки россиян

По результатам опроса, 40 процентов респондентов заявили, что готовы на снижение зарплаты ради удаленки. 19 процентов опрошенных готовы снизить свой заработок на 5 процентов, 12 процентов — на 10 процентов. По три процента россиян согласны получать даже на 15, 20 и 25 процентов меньше ради того, чтобы не ехать в офис.