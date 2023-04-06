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27 минут назад

Назван процент готовых на снижение зарплаты ради удаленки россиян

Lenta.ruиещё 2

Сорок процентов россиян заявили, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради работы в дистанционном формате. Процент назвали «Известия», ссылаясь на данные отчета SuperJob среди 1600 человек опрошенных.

Назван процент готовых на снижение зарплаты ради удаленки россиян
Фото: ТАССТАСС

По результатам опроса, 40 процентов респондентов заявили, что готовы на снижение зарплаты ради удаленки. 19 процентов опрошенных готовы снизить свой заработок на 5 процентов, 12 процентов — на 10 процентов. По три процента россиян согласны получать даже на 15, 20 и 25 процентов меньше ради того, чтобы не ехать в офис.

Ранее стало известно, что более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. В опросе приняли участие более 7000 соискателей и более 220 российских компаний.

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