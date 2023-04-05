Верховный суд защитил заемщицу, которая взяла кредит для подруги

Важное для заемщиков банков разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда разобрал сложную ситуацию - кредит человек взял, но не для себя. Однако в итоге именно ему пришлось заем погашать. По мнению экспертов, такую ситуацию нельзя назвать редкой.

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Иногда взять кредит человека просит родственник, иногда - просто хороший знакомый. Как правило, случается это в тех случаях, когда гражданин уверен - ему банк точно не даст кредит в силу разных причин - маленький заработок, уже есть кредиты. Друг обычно уверяет, что станет аккуратно переводить средства на оплату кредита. Но жизнь такова, что если он платить перестанет, заемщику надо будет кредит погасить.

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Как правильно вести себя заемщику в таком случае? Подойдет ли переписка в телефоне, где друг подтверждает долг? Этот вопрос решали суды Ленинградской области, и дело в итоге дошло до Верховного суда. А первым этот спор заметил портал Право.ru.*

Все началось с того, что некая гражданка взяла потребительский кредит в банке на 670 030 рублей под 13,2% годовых на 60 месяцев. По словам самой заемщицы, она взяла деньги в банке по просьбе хорошей знакомой, которая рассказывала о своих проблемах и жаловалась, что у нее нет денег. Заемщица подругу пожалела и взяла кредит. Спустя два дня дама, по ее словам, передала приятельнице деньги наличными. Та клятвенно пообещала аккуратно платить за кредит и к январю следующего года рассчитаться полностью. Но спустя буквально пару месяцев начались проблемы. Платила подруга неаккуратно. И за год перевела заемщице всего 199 975 рублей. По словам нашей героини, банк в СМС регулярно напоминал ей о платежах и недостатке средств на счете для списания по кредиту. Ей, в свою очередь, приходилось писать подруге напоминания. В переписке та подтверждала долг, только не спешила его гасить.

Апелляция изучила переписку. Знакомая знала сумму займа и срок внесения каждого платежа.

Все закончилось тем, что наша героиня сама заплатила по договору, а чтобы уменьшить проценты, была вынуждена досрочно погасить кредит на 100 000 рублей. Дамы поругались, и заемщица, погасив кредит, подала в суд, чтобы взыскать с подруги оставшийся долг. Гражданка требовала, чтобы ей вернули 565 867 рублей. Понятно, что никакой расписки у нее не было, но к исковому заявлению гражданка приложила переписку.

Уже бывшая подруга в суд пришла, но рассказала другую историю. По ее словам, она заняла у знакомой только 200 000 рублей и ни о каком кредите ее не просила. И поскольку уже вернула 199 975 рублей, то сейчас должна только 29 775 рублей.

Спор решал Выборгский горсуд. И суд поверил в версию бывшей подруги и взыскал с нее те самые 29 775 рулей. Первая инстанция в решении записала, что договор займа можно подтвердить распиской заемщика или "иным документом, который свидетельствует о передаче определенной суммы или количества вещей". А раз расписки нет, то выходит, что гражданка свои требования не доказала. Наша героиня не согласилась с решением первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Она посчитала, что суд не принял во внимание ее переписку со знакомой. Ведь именно из переписки видно, что заемщица взяла кредит по настоятельной просьбе знакомой, та исполняла договор несколько месяцев, а главное - признавала сумму долга полностью.

Ленинградский областной суд отменил решение первой инстанции и взыскал со знакомой долг 565 867 рублей и расходы по госпошлине - 8858 рублей. В апелляции внимательно изучили переписку, из которой было видно, что знакомая знала размер и срок внесения ежемесячного платежа, сама предлагала сообщить ей размер оставшейся задолженности. И сама заемщица ответила подруге, что нужно было вернуть 568 732 рубля. Та против размера задолженности не возражала.

А вот знакомая, заявил суд, не доказала, что истица получила от нее именно 200 000 рублей. И вообще, версия с займом всего в 200 000 появилась только в суде. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что знакомая заемщицы хотела лишь отказаться от исполнения обязательств перед знакомой. Проигравшая гражданка не согласилась с таким выводом и обжаловала его в кассации. Тот к ней прислушался и отменил апелляционное определение. Кассация оставила без изменений решение первой инстанции. И заявила, что в материалах дела "нет относимых и допустимых доказательств" заключения между сторонами договора займа на условиях, которые указывает наша героиня.

Вот тогда заемщица и отправилась дальше - в Верховный суд РФ. Он выслушал защитника нашей героини, которая объяснила, что знакомая брала кредиты у разных людей, и в ее отношении уже есть несколько решений Выборгского горсуда. Но на это почему-то суд не обратил внимания. А сейчас в том же суде эта подруга просит признать ее банкротом. Верховный суд посчитал, что это серьезные аргументы, отменил определение кассационного суда и отправил дело на новое рассмотрение в кассацию. При новом рассмотрении суду придется учитывать эти важные моменты.