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32 минуты назад

В России подешевели телевизоры

Елена Прошина

Согласно данным Росстата, цены на телевизоры с 28 марта по 3 апреля упали на 1,5% в России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В России подешевели телевизоры
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что снижение цен на телевизоры сохраняется с начала года. По сравнению с декабрём 2022 цены на них упали 8,12%. Помимо этого, с начала года на 3,15% подешевели смартфоны и напольные пылесосы (0,4%). А вот электропылесосы за прошлую неделю немного прибавили в цене – их стоимость выросла на 0,5%.

Подержанные автомобили подорожали в России на 35%

Ранее стало известно, что внутренние цены на российскую пшеницу упали до уровня 2019 года. Уточняется, что такое изменение цен произошло на фоне высокого предложения при низком спросе со стороны экспортёров.

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