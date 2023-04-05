В России подешевели телевизоры

Согласно данным Росстата , цены на телевизоры с 28 марта по 3 апреля упали на 1,5% в России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Отмечается, что снижение цен на телевизоры сохраняется с начала года. По сравнению с декабрём 2022 цены на них упали 8,12%. Помимо этого, с начала года на 3,15% подешевели смартфоны и напольные пылесосы (0,4%). А вот электропылесосы за прошлую неделю немного прибавили в цене – их стоимость выросла на 0,5%.