Пенсионерам дадут единовременную выплату с 7 апреля

Речь идет категории пенсионеров, которая длительное время не могла претендовать на дополнительные выплаты. Это дети войны, родившиеся незадолго до Великой Отечественной войны или прямо во время нее. В апреле пенсионеры получат выплаты ко Дню Победы. Традиционно деньги приходят участникам и ветеранам войны, однако в 2023 году материальную поддержку получат и дети войны. Так, в Коми пожилые люди, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, получат единовременную выплату в размере 1000 рублей. Деньги начнут перечислять пенсионерам с 7 апреля. В Иркутской области размер выплаты составит 5500 рублей. Эксперт отметил, что большинство таких пенсионеров должны получить деньги в автоматическом режиме до конца месяца, сообщает Primpress.