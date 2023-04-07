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1 час назад

Пенсионерам дадут единовременную выплату с 7 апреля

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что в апреле 2023 года еще одна категория российских пенсионеров получит разовую денежную выплату.

Пенсионерам дадут единовременную выплату с 7 апреля
Фото: ТАССТАСС

«Размер выплаты будет зависеть от места проживания пожилого человека», – сказал Власов.

Речь идет категории пенсионеров, которая длительное время не могла претендовать на дополнительные выплаты. Это дети войны, родившиеся незадолго до Великой Отечественной войны или прямо во время нее. В апреле пенсионеры получат выплаты ко Дню Победы. Традиционно деньги приходят участникам и ветеранам войны, однако в 2023 году материальную поддержку получат и дети войны. Так, в Коми пожилые люди, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, получат единовременную выплату в размере 1000 рублей. Деньги начнут перечислять пенсионерам с 7 апреля. В Иркутской области размер выплаты составит 5500 рублей. Эксперт отметил, что большинство таких пенсионеров должны получить деньги в автоматическом режиме до конца месяца, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Госдуме рассказали о выплатах пенсионерам к 9 мая.

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