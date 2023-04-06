Перечислены самые необычные вакансии в России

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список самых необычных вакансий в России в апреле. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

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До 100 тысяч рублей предлагают столяру в церковной художественно-реставрационной мастерской. Он должен будет изготавливать киоты, престолы, жертвенники, а также мебель и интерьерные конструкции. От 80 тысяч рублей в месяц может заработать технолог по хранению овощей в Челябинске. Специалисту нужно будет контролировать хранение овощей в холодильных камерах, а также следить за хранением пшеницы.

Еще одна необычная вакансия — профессиональный догситтер в Москве. За 65 тысяч рублей в месяц нужно будет заниматься дрессировкой и воспитанием собак. Соискателю необходимо иметь кинологическое образование, а также сертификат инструктора по дрессировке. В петербургскую студию по наращиванию волос ищут капсулятора на зарплату до 45 тысяч рублей. Работодатель ищет человека с хорошо развитой мелкой моторикой, который хорошо отличает оттенки, а также усидчивого и старательного.