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1 час назад

Названы самые необычные вакансии в России

Lenta.ru

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список самых необычных вакансий в России в апреле. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Перечислены самые необычные вакансии в России
Фото: UnsplashUnsplash

До 100 тысяч рублей предлагают столяру в церковной художественно-реставрационной мастерской. Он должен будет изготавливать киоты, престолы, жертвенники, а также мебель и интерьерные конструкции. От 80 тысяч рублей в месяц может заработать технолог по хранению овощей в Челябинске. Специалисту нужно будет контролировать хранение овощей в холодильных камерах, а также следить за хранением пшеницы.

Еще одна необычная вакансия — профессиональный догситтер в Москве. За 65 тысяч рублей в месяц нужно будет заниматься дрессировкой и воспитанием собак. Соискателю необходимо иметь кинологическое образование, а также сертификат инструктора по дрессировке. В петербургскую студию по наращиванию волос ищут капсулятора на зарплату до 45 тысяч рублей. Работодатель ищет человека с хорошо развитой мелкой моторикой, который хорошо отличает оттенки, а также усидчивого и старательного.

Также в списке необычных вакансий оказалось предложение из Владимира. Там ищут управляющего игрового шоу Форт Боярд. Сотруднику предстоит контролировать площадку — чистоту и готовность к игре, общаться с клиентами, искать творческий коллектив, размещать рекламу.

Назван процент принимающих на работу мигрантов работодателей

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