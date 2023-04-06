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1 час назад

Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги»

Никита Бородкин

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет присылать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, законопроект упростит и сделает более удобным взаимодействие с налоговыми органами для граждан, которые активно пользуются «Госуслугами».

Сейчас налоговая отправляет уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме с помощью личного кабинета налогоплательщика. Закон позволяет с 1 июля 2023 года гражданам с подтвержденной учетной записью получать уведомления через личный кабинет на портале госуслуг, без направления по почте.

Изначально законопроект предполагал запустить систему с 1 января 2024 года, однако в рамках второго чтения срок решили сократить. Как отмечала первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, об этом просили в ФНС и Минцифре России — ведомства были готовы перейти на новый порядок раньше.

Если гражданин в будущем передумает получать уведомления, он может отказаться от них. При этом документы с налоговой тайной будут передавать лишь с согласия получателя.

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