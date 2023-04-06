Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет присылать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, законопроект упростит и сделает более удобным взаимодействие с налоговыми органами для граждан, которые активно пользуются «Госуслугами».

Сейчас налоговая отправляет уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме с помощью личного кабинета налогоплательщика. Закон позволяет с 1 июля 2023 года гражданам с подтвержденной учетной записью получать уведомления через личный кабинет на портале госуслуг, без направления по почте.

Изначально законопроект предполагал запустить систему с 1 января 2024 года, однако в рамках второго чтения срок решили сократить. Как отмечала первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, об этом просили в ФНС и Минцифре России — ведомства были готовы перейти на новый порядок раньше.